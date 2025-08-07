Футбольный манеж в Орле построили без гарантии?

Подрядчик давно завершил работы, но до сих пор не обеспечил гарантийные обязательства.

Удивительные подробности строительства крытого футбольного манежа в Орле всплыли в рамках процесса, прошедшего в арбитражном суде Орловской области. Как следует из материалов дела, областное автономное учреждение «Центральный стадион им. В.И. Ленина» подало иск к столичному к обществу с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства». Истец просил обязать ответчика в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 процентов от начальной максимальной цены договора, заключенного еще в 2021 году.

Это был договор строительного подряда на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Крытый футбольный манеж» на улице Тургенева. Цена договора составляла 471,584 миллиона рублей. Стороны заранее договорились, что одновременно с актом приемки работ и гарантийным паспортом подрядчик предоставит заказчику так называемое финансовое обеспечение гарантийных обязательств. Такие требования содержит и действующее законодательство РФ, и условия самого договора.

Подрядчик был обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 процентов начальной цены, то есть сумма такого обеспечения должна составлять 23,579 миллиона рублей. Закон позволяет обеспечивать гарантию несколькими способами, по выбору подрядчика. Например, последний имел право внести указанную сумму на расчетный счет заказчика, чтобы в случае выявления строительных дефектов выделять из данной суммы деньги на устранение недостатков. Подрядчик мог воспользоваться другим способом и предоставить банковскую гарантию.

Кстати, все оставшиеся деньги из суммы обеспечения подрядчику должны вернуть в течение 15 дней с даты истечения гарантийного срока. В суде стороны подтвердили, что акт о завершении строительства футбольного манежа был подписан в ноябре 2023 года. Однако упомянутые выше 23,579 миллиона рублей гарантийных обязательств ответчиком до сих пор не внесены. Между тем, срок гарантии качества результата работ составляет 5 лет со дня приемки результата работ. В досудебном порядке стороны не смогли урегулировать данный вопрос. А суд принял сторону истца. Столичную компанию обязали предоставить обеспечение гарантийных обязательств в заявленном истцом размере.

ИА «Орелград»