Экспорт орловского растительного масла вырос на 31%

7.8.2025 | 16:53 Новости, Экономика

В июле основным потребителем стал Китай.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Речь идёт о подсолнечном, рапсовом и соевом масле. С начала этого года из Орловской области на экспорт отправлено около 73 тысяч тонн такой продукции.

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель вырос на 31%. В минувшем году с января по июль включительно из области экспортировали около 56 тысяч тонн растительного масла.

В июле основным потребителем стал Китай. Также в 2025 году масло отгружалось в Индию, Латвию, Азербайджан и Белоруссию.

Все партии соответствовали карантинным требованиям стран-импортёров.

ИА «Орелград»


