В Орле Бирюкову запретили торговать табаком у детсада

7.8.2025 | 16:40 Закон и порядок, Новости

Для этого понадобился судебный процесс.

Нарушение выявили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Индивидуальный предприниматель Бирюков С. Н. торговал табачной и никотиносодержащей продукцией на Черкасской, 75-А. Торговая точка находилась в опасной близости к детскому саду №23 (расстояние между ними составляло менее 100 метров).

Управление выдало ИП предписание об устранении нарушения. Однако оно не было исполнено. Тогда ведомство обратилось в суд.

Дело рассматривалось в Московской области (в Люберецком районном суде). Суд поддержал иск и запретил бизнесмену совершать противоправные действия.

На данный момент решение вступило в силу.

