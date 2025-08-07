На Орловщине недавно благоустроенные территории заросли сорняками

Работы осуществлялись в рамках нацпроекта.

На то, чтобы природа взяла своё, потребовалось всего два года.

В 2023 в Ливенском районе в селе Никольском благоустроили парковую зону. К настоящему моменту дорожки и тротуары, вымощенные плиткой, уже покрылись травой.

Соответствующие фотографии опубликовало издание «Уездный город Ливны».

Как отмечает СМИ, аналогичная ситуация наблюдается в селе Жерино и деревне Суслово.

Работы в Никольском обошлись примерно в 5 миллионов рублей. Подрядчик установил здесь 1210 бортовых камней, а также вымостил плиткой 1430 квадратных метров дорожек и тротуаров.

ИА «Орелград»