Гендиректор типографии «Труд» предстанет перед судом

7.8.2025 | 11:15 Важное, Криминал, Новости

Орловца обвиняют в сокрытии средств, предназначенных для выплаты налогов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Информацию сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС. На данный момент утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Мужчине вменяют соответствующую статью УК – 199.2, часть 1.

Следствие установило, что орловец, зная, что АО «Типография «Труд»» недоплатило налогов и сборов на примерно 8 миллионов рублей, умышленно скрыл около 7 миллионов рублей средств компании. Именно за их счёт должна была погашаться задолженность. Это произошло в период с марта по август минувшего года.

ИА «Орелград»


