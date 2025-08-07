Гендиректор типографии «Труд» предстанет перед судом

Орловца обвиняют в сокрытии средств, предназначенных для выплаты налогов.

Информацию сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС. На данный момент утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Мужчине вменяют соответствующую статью УК – 199.2, часть 1.

Следствие установило, что орловец, зная, что АО «Типография «Труд»» недоплатило налогов и сборов на примерно 8 миллионов рублей, умышленно скрыл около 7 миллионов рублей средств компании. Именно за их счёт должна была погашаться задолженность. Это произошло в период с марта по август минувшего года.

ИА «Орелград»