На Орловщине появятся новые модельные библиотеки

Их станет на четыре больше.

Сейчас в области насчитывается девять таких учреждений.

В Орле обновляют библиотеку №1 имени Тургенева на Комсомольской (проект «Капля жизни») и библиотеку семейного чтения на Степана Разина (проект «Семейная галактика»).

Как сообщает «Первый областной», модельная библиотека на Комсомольской заработает 3 сентября. Здесь появятся новое интерактивное и мультимедийное оборудование, современная мебель, новые книги (фонды выросли с 40 тысяч ещё на 4200 изданий). Также в помещениях сделали ремонт. «Изюминкой» станет уголок, погружающий посетителя в атмосферу 19-го века.

В библиотеке семейного чтения появится зона для занятий с «особенными детьми». Им помогут войти в мир книги и культуры специалисты, а также современное оборудование. Такая территория появится в библиотеках Орла впервые.

Также модернизация затронет библиотеку села Отрадинское Мценского района и детскую библиотеку райцентра Глазуновка.

ИА «Орелград»