Бюджет Орла потерял 1,5 миллиона рублей из-за просрочки платежа

Муниципалитет не сумел вовремя заплатить за поставку детского игрового оборудования.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Малые архитектурные формы» из Тульской области к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Истец просил взыскать с ответчика 1,497 миллиона рублей пени и 22 тысячи рублей штрафа по исполненным им муниципальным контрактам. Представитель ответчика просил суд уменьшить размер взыскиваемой пени на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ.

Как следует из материалов дела, в период с 24 июня по 11 декабря 2024 года между ООО «Малые архитектурные формы» и МКУ «ОМЗ города Орла» была заключена целая серия муниципальных контрактов, по условиям которых тульская компания приняла на себя обязательства по поставке в Орле и установке малых архитектурных форм, а именно детского игрового и спортивного оборудования, а также скамеек. Заказчик обязался оплатить поставленный товар в течение семи рабочих дней с даты подписания акта о приемке.

Общая цена контрактов составила 7,9 миллиона рублей. Поставщик свои обязательства выполнил в установленные сроки, что в суде было подтверждено актами приема-передачи поставленного товара. Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил и все подписал. Однако в установленный контрактами срок оплату не произвел. В Орле подобное не редкость, обычно заказчик объясняет это отсутствием своевременного финансирования, которое обеспечивается за счет бюджета города Орла.

За просрочку поставщик начислил заказчику пени и штрафы, а затем направил ему письменную претензию с требованием их заплатить. Заказчик претензию об уплате задолженности и пени оставил без удовлетворения, поэтому подрядчику пришлось идти в арбитражный суд. Последний выяснил, что поставщик получил оплату за свою работу только в конце апреля 2025 года. Суд встал на сторону подрядчика и решил взыскать с МКУ «ОМЗ города Орла» в его пользу пени в заявленной сумме, то есть 1,497 миллиона рублей.

Во взыскании штрафа суд отказал, но возложил на проигравшую сторону обязанность по уплате государственной пошлины в сумме более 68 тысяч рублей. Таким образом, бюджет Орла фактически переплатит по указанным контрактам свыше 1,5 миллиона рублей за поставку только потому, что деньги подрядчику не были заплачены вовремя. А ведь на эту сумму вполне можно было прикупить дополнительное игровое оборудование для детей.

ИА “Орелград”