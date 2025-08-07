Под Орлом селянам напомнили о новых правилах сбора мусора

7.8.2025 | 12:11 ЖКХ, Новости

Они вступят в силу с 1 сентября.

Фото: vk.com/orelgrad

Речь идёт об изменениях в федеральном законодательстве, которые одобрены постановлением правительства России №293 от 07.03.2025. О них напомнила Администрация Орловского муниципального округа.

В основном, изменения касаются правил сбора ТКО в сельских поселениях и городской малоэтажной застройке. Теперь пакеты с мусором нельзя будет просто оставить у дома на дороге, как это происходит сейчас. Местные жители должны будут закидывать ёмкости с отходами непосредственно в мусоровоз. Спецтранспорт будет приезжать по графику.

«Регоператор НЕ БУДЕТ вывозить отходы, оставленные на земле вне мусоровоза», – указали чиновники.

Также в администрации округа уточнили, что такая погрузка будет осуществляться в специально отведённых для этого местах — по одному на улицу. Однако пока эти «точки сбора» ещё не определены — как и не установлены графики вывоза мусора.

Также жителям округа напомнили, что твёрдые коммунальные отходы нужно складировать только в ёмкостях на контейнерных площадках, а крупногабаритные отходы — в местах, выделенных именно для КГО.

