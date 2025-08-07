В Орле «зависшая» дорога мешает передвигаться по району

7.8.2025 | 12:25 ЖКХ, Новости

На ситуацию жалуются местные жители.

Фото: Ольга Чубцова

В редакцию «Орёлграда» обратилась одна из жительниц микрорайона Зареченский. Она рассказала, что строительство дороги по улице Витольда Почернина доставляет местным жителям массу неудобств.

«Когда проходит хоть небольшой дождь, пройти по данному участку дороги просто невозможно! Всё в глине и песке! Можно же хоть немного позаботится о людях и положить поддоны, доски или что-то ещё», – написала женщина.

Напомним, дорога должна стать дополнительным выездом из микрорайона. Работы выполняет ООО «Строй-Проект». Объект должны были сдать ещё к 1 июня текущего года. Однако сегодня профильный департамент Орловской области, на основе данных «Росстройконтроля», оценил её готовность лишь в 70%.

Фото: Ольга Чубцова

