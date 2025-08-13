На дорогах под Орлом будут снижать аварийность и травматизм

Администрация Орловского муниципального округа утвердила новый план.

План, направленный на снижение аварийности, травматизма и смертности в дорожно-транспортных происшествиях, на 2025 год утвердила администрация Орловского муниципального округа. В 2024 году количество дорожно-транспортных происшествий на его территории увеличилось на 17,3 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 596 ДТП. К сожалению, число погибших в них граждан также за год увеличилось на 14,2 процента и составило 16 человек, а число пострадавших в дорожных авариях выросло на 17 процентов (144 человека).

План окружных властей предусматривает проведение целого спектра профилактических мероприятий, в том числе беседы с водителями и детьми, приведение дорог в порядок для снижения количеств аварий, связанных с неблагоприятными дорожными условиями. Планируется сокращение числа аварийных участков дорог, где фиксируется увеличенное количество ДТП. Один из пунктов плана предусматривает формирование нетерпимого отношения в обществе к нетрезвому вождению.

К слову, в 2024 году на территории Орловского муниципального округа в состоянии алкогольного опьянения было совершено 33 ДТП. Для решения данной проблемы власти планируют привлекать в том числе и СМИ, чтобы обеспечить наиболее широкое освещение и, тем самым, широкую поддержку общественности для противодействия данного вида правонарушений. Планируется также проведение комиссионных обследований железнодорожных переездов, усиление контроля за школьными маршрутами и автобусами, выявление предочаговых мест концентрации ДТП и т.д.

В этом году ситуация на окружных дорогах начала улучшаться. Так, ранее начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Орловский» Александр Саванков на специально созванной пресс-конференции рассказал о проводимой работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению безопасности на дорогах округа. И тогда он отметил, что по итогам первого квартала 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024-го года было зафиксировано снижение числа аварий на 25 процентов, числа пострадавших — на 19 процентов, погибших — на 50 процентов.

В то же время он отмечал, что проблематика детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной. В первом квартале текущего года количество ДТП с детьми, увы, выросло на треть. Основными причинами автоаварий на территории округа остаются выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, нарушения требований сигнала светофора, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, правил обгона, а также неправильный выбор дистанции.

ИА “Орелград”