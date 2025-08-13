В Орловской области скорректировали тарифы на КТ

И установили тариф на проведение компьютерной томографии легких с применением искусственного интеллекта.

По информации производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, в Орле заключено дополнительное соглашение к «Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2025 год от 24 января 2025 года». Согласно ему тариф на проведение компьютерной томографии (КТ) легких при проведении углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, уменьшен с 2676,20 до 2413,37 рубля.

«Установлен тариф на проведение компьютерной томографии легких с применением искусственного интеллекта для указанных граждан – 2517,96 рубля, – сообщают аналитики. – Утверждены тарифы на следующие услуги в составе комплексного посещения при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров: маммография с применением искусственного интеллекта – 629,78 рубля, флюорография легких с применением искусственного интеллекта – 482,83 рубля».

Кроме того, дополнительным соглашением определены тарифы на оплату проведения в амбулаторных условиях компьютерной томографии легких без контрастирования с применением искусственного интеллекта – 2517,96 рубля, КТ легких с контрастированием с применением искусственного интеллекта – 5163,38 рубля. Еще одним дополнительным соглашением скорректирована сводная информация об объеме финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов на 2025 год.

«Финансовый размер обеспечения Репнинского ФАП Болховского района сокращен с 937,9 тысячи рублей до 390,8 тысчи рублей (закрыт с июня в связи с увольнением сотрудника), Мухановского ФАП Троснянского района увеличен с 113,6 тысячи рублей до 688,1 тысячи рублей (открыт с июня в связи с принятием сотрудника)», – поясняют аналитики.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в первом полугодии 2025 года для учреждений здравоохранения Орловской области было закуплено свыше 600 единиц современного медицинского оборудования, а в целом в текущем году планируется приобрести свыше 1,2 тысячи единиц оборудования. Сообщается также, что около 16,5 тысячи орловцев смогут получать медпомощь в отремонтированных и новых модульных ФАПах. Финансирование обеспечено в том числе по линии национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

ИА “Орелград”