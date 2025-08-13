На Орловщине перевернулась «Лада» с несовершеннолетними

Двое госпитализированы.

Новость сообщили в ГАИ Орловской области.

ДТП произошло накануне в 17 часов 10 минут. «Лада Гранта» ехала из Ливен в Долгое (по трассе «Ливны — Евланово — Долгое»).

За рулём сидела девушка 2006 года рождения. Также в салоне находились четыре пассажира — одна её ровесница и трое несовершеннолетних.

На 28-м километре трассы водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание. «Лада» перевернулась на крышу.

В итоге врачи госпитализировали совершеннолетнюю пассажирку, а также девочку 2007 года рождения. Остальные двое несовершеннолетних (2008 и 2012 годов рождения) были осмотрены, но после отпущены домой. Однако в ДТП так или иначе пострадали все, кроме водителя.

ИА «Орелград»