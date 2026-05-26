В Орловскую область приехала делегация из Северной Кореи

Она пробудет в регионе два дня.

Об этом сообщается в официальном канале Орловской области в мессенджере «Макс».

Гости представляют провинцию КНДР Южный Хванхэ. Её возглавляет председатель народного комитета Ан Мен Чжун.

Известно, что иностранцы посетили ООО НПО «Бетагран Семена». Затем в областной администрации северокорейцы встретились с орловскими чиновниками и аграриями.

В частности, гостей заинтересовали вопросы, связанные с животноводством. Об этом подробно рассказал заместитель губернатора в правительстве региона по развитию АПК Сергей Борзенков.

«Сегодня Северная Корея проявляет большой интерес к агропромышленному комплексу Орловской области», – отметили в пресс-службе губернатора и правительства нашего субъекта. В частности, существуют планы по поставке семян из Орловщины в КНДР.

ИА «Орелград»