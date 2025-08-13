В Орловской области растогли контракт с перевозчиком

13.8.2025 | 13:40 Новости, Транспорт

Также компанию включили в чёрный список.

Фото: vk.com/kuooop

Как рассказали в «Организаторе перевозок», речь идёт об ИП Ханине А.А. Он обеспечивал движение транспорта по межмуниципальным маршрутам №206 «Автоагрегат – Вокзал – Улица Лескова» и №209 «Вокзал – Посёлок Набережный».

Однако в первой половине этого года в работе ИП выявили ряд нарушений. Автобусы не соблюдали расписание и двигались не по намеченным маршрутам. Также перевозчик неправильно применял установленные тарифы стоимости проезда. Кроме того, не выполнялся план по объёму работ.

При этом подрядчик не реагировал на претензии «Организатора перевозок» и не принимал меры к исправлению нарушений.

В связи с этим «Организатор перевозок» принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Кроме того, комиссия Управления ФАС по Орловской области включила ИП Ханина А. А. в реестр недобросовестных подрядчиков.

