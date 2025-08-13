Сквозную систему поддержки экспорта АПК создадут на Орловщине

Новые инструменты господдержки обещают дать орловским аграриям.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Объем ее финансирования за весь период реализации немного сократили – с 7,509 миллиарда рублей до 7,506 миллиарда рублей. Среди новшеств можно отметить появление в структуре программы регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Орловской области».

Его реализация запланирована на 2025-2030 годы. Ответственным за его это назначен департамент сельского хозяйства Орловской области. Цель нового проекта заключается в создании сквозной системы поддержки экспорта продукции АПК и предоставлении местным аграриям новых инструментов господдержки для переориентации экспорта на дружественные России рынки. По итогам реализации проекта ожидается заметный рост индекса производства продукции сельского хозяйства и индекса производства пищевых продуктов, в сопоставимых ценах, к уровню 2021 года.

В связи с этим областные власти скорректировали некоторые цели государственной программы. В частности, предполагается стабильный ежегодный рост объема экспорта продукции агропромышленного комплекса. Так, по итогам 2025 года в номинальных ценах он должен составить 165 миллионов долларов США, в 2026 году – 170 миллионов долларов, в 2027 году – 177 миллионов долларов, в 2028 году – 189 миллионов долларов, в 2029 году – 204 миллиона долларов и к концу 2030 года – 209 миллионов долларов США.

По данным правительства региона, в Орловской области объем производства продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности в 2024 году составил 260 миллиардов рублей, или на 15 процентов больше, чем было в 2023 году. Плановый показатель по экспорту региональной продукции АПК в 2024-м был перевыполнен на 48 процента. Особенно власти отмечают то, что предприятия АПК Орловской области в 2024 году перечислили в бюджет свыше 10 миллиардов рублей в качестве налогов и сборов, что в девять раз превысило объем предоставленной им государственной поддержки.

ИА “Орелград“