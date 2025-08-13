Самым «богатым» бизнесом оказалось сельское хозяйство

Статистики оценили финансовые результаты организаций Орловской области.

В Орловской области в январе-мае 2025 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 12,913 миллиарда рублей. Уточняется, что 195 предприятий получили прибыль в размере 17,375 миллиарда рублей, а 96 предприятий сработали с убытком на общую сумму 4,461 миллиарда рублей. Доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 4,8 процентных пункта и составила 33 процента.

Однако напомним, что эта статистика не учитывает сведения о работе малого предпринимательства, кредитных и прочих финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений. Наиболее рентабельным сектором региональной экономики за отчетный период времени стали предприятия сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Их совокупная прибыль составила 7,877 миллиарда рублей, а положительное сальдо – 7,547 миллиарда рублей. Доля прибыльных организаций в данном секторе составляет 80 процентов. Стоит отметить, что некоторые подотрасли вообще не имеют убыточных предприятий. Однако сумма их прибыли по сравнению с предприятиями АПК гораздо скромнее.

Например, 100 процентов прибыльных организаций зафиксировано в области здравоохранения и социальных услуг, но при этом их прибыль составила всего 6,2 миллиона рублей, в сфере образования (22,1 миллиона рублей), в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (11,1 миллиона рублей). По уровню положительного сальдо вслед за предприятиями АПК расположились обрабатывающие производства. Их совокупная прибыль по итогам отчетного периода времени составила 6,158 миллиарда рублей, превысив совокупный убыток на 3,714 миллиарда рублей. В данном секторе экономики вообще зафиксирован наибольший совокупный убыток – в объеме 2,444 миллиарда рублей.

Что касается нерентабельных отраслей, то отрицательное сальдо имеют строительные организации (минус 168,4 миллиона рублей), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (минус 14,8 миллиона рублей), профессиональная, научная и техническая деятельность (минус 4,2 миллиона рублей), деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (минус 800 тысяч рублей).

ИА “Орелград”