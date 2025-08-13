В Ливнах будут лечить мочекаменную болезнь по-новому

13.8.2025 | 15:40 Медицина, Новости

Современные технологии внедряют в Ливенской ЦРБ.

Фото: vk.com/livcrb

Об этом рассказал врач-уролог учреждения Владимир Ильин.

Как сообщается в соцсетях больницы, в ЦРБ внедрена лазерная уретеролитотрипсия. Так называется процедура дробления камней в мочевыводящих путях, при которой используется лазер высокой энергии.

Метод основан на применении волоконно-оптического инструмента. Прибор доставляет энергию от твердотельного лазера непосредственно к поверхности камня через гибкий световод. В результате воздействия импульсов происходит фрагментация.

Процедура проводится под общей анестезией. Показанием к ней является наличие у пациента камней диаметром до 15 миллиметров — прежде всего, в верхних отделах мочеиспускательного канала.

Однако в ряде случаев процедура противопоказана. Например, при беременности, тяжёлых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, острых воспалениях мочеполовых органов, а также при отсутствии возможности для полноценной анестезии.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования