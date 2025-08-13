В Ливнах будут лечить мочекаменную болезнь по-новому

Современные технологии внедряют в Ливенской ЦРБ.

Об этом рассказал врач-уролог учреждения Владимир Ильин.

Как сообщается в соцсетях больницы, в ЦРБ внедрена лазерная уретеролитотрипсия. Так называется процедура дробления камней в мочевыводящих путях, при которой используется лазер высокой энергии.

Метод основан на применении волоконно-оптического инструмента. Прибор доставляет энергию от твердотельного лазера непосредственно к поверхности камня через гибкий световод. В результате воздействия импульсов происходит фрагментация.

Процедура проводится под общей анестезией. Показанием к ней является наличие у пациента камней диаметром до 15 миллиметров — прежде всего, в верхних отделах мочеиспускательного канала.

Однако в ряде случаев процедура противопоказана. Например, при беременности, тяжёлых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, острых воспалениях мочеполовых органов, а также при отсутствии возможности для полноценной анестезии.

ИА «Орелград»