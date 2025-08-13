Орловские прокуроры инициировали четыре уголовных дела о коррупции

13.8.2025 | 15:01 Важное, Криминал, Новости

Трое должностных лиц уволены в связи с утратой доверия.

Фото: СУ СКР по Орловской области (иллюстративное)

Таковы итоги работы за первую половину этого года. О них рассказали в прокуратуре Орловской области.

За это время работниками ведомства пресечено около 900 нарушений антикоррупционного законодательства и установлены 54 виновных должностных лица. В связи с этим внесено около 780 актов реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 300 лиц.

Так, семеро были оштрафованы в связи с нарушениями, допущенными при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих. Восемь административных дел возбудили по передаче незаконных вознаграждений от юридических лиц.

Всего в данный период правоохранительными органами зарегистрировано 118 преступлений коррупционной направленности. С учётом позиции государственных обвинителей суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 34 лиц.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования