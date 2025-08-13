Орловские прокуроры инициировали четыре уголовных дела о коррупции

Трое должностных лиц уволены в связи с утратой доверия.

Таковы итоги работы за первую половину этого года. О них рассказали в прокуратуре Орловской области.

За это время работниками ведомства пресечено около 900 нарушений антикоррупционного законодательства и установлены 54 виновных должностных лица. В связи с этим внесено около 780 актов реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 300 лиц.

Так, семеро были оштрафованы в связи с нарушениями, допущенными при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих. Восемь административных дел возбудили по передаче незаконных вознаграждений от юридических лиц.

Всего в данный период правоохранительными органами зарегистрировано 118 преступлений коррупционной направленности. С учётом позиции государственных обвинителей суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 34 лиц.

ИА «Орелград»