В Орле в районе бывшего мясокомбината готовят площадку под дома

Территория будет комплексно развиваться в рамках контракта, заключенного с администрацией Орла.

В зону КРТ вошли участки на стыке Северного и Железнодорожного районов. В границах улиц Раздольной, Гайдара, Льва Толстого, Северной вместо малоэтажных домов и хозпостроек планируют возвести современное жилье. Также в проект вошло преобразование бывшей промышленной зоны. Общая площадь застройки и благоустройства около 26 гектаров.

ГК «ОДСК» планирует возведение девяти жилых кварталов. Общая площадь застройки — более 270 000 кв. м. Первый дом — около 9 000 кв. м жилой площади. Нежилые помещения — примерно 80 кв. м. По современным стандартам в МКД будут собственная котельная, специальные помещения для хранения, лапомойки и т.д. Что касается общего пространства, то проект включает создание благоустроенных мест отдыха, пешеходных и велодорожек. Полное освоение территории запланировано на 14 лет. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

Проект направлен на создание современной городской среды, интегрированной в существующую инфраструктуру Орла. Застройщик обещает сформировать полноценное пространство для комфортной жизни горожан.

Отметим, инвестора для КРТ определили с помощью конкурса в 2023 году. Победителем было признано ООО «СЗ «Орелстрой-6» (входит в ГК ОДСК). Застройщик взял на себя обязательства обеспечить расселение 11 многоквартирных домов, снос освободившихся МКД. Это был третий договор о КРТ, который заключила администрация Орла.

ИА “Орелград”