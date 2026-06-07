Орёл отсудил у региона миллионы рублей за квартиры для инвалидов

Арбитражный суд Орловской области принял четыре решения по искам города.

Как следует из решений арбитража, во всех своих исках администрация города Орла просила взыскать с департамента финансов Орловской области убытки. Таковыми мэрия сочла свои затраты на предоставление жилья инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Общая сумма требований превысила 11,3 миллиона рублей. Из материалов дел следует, что квартиры для инвалидов приобретались во исполнение решений, ранее вынесенных Советским районным судом города Орла.

Последний обязал муниципалитет предоставить инвалидам жилье во внеочередном порядке по договорам социального найма. Все получатели-льготники страдают заболеваниями, входящими в перечень тяжелых форм хронических болезней, при которых невозможно совместное проживание в одной квартире. В Орловской области нет собственных нормативных правовых актов, предусматривающих меры социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года.

Поэтому финансирование данной льготы не производилось. Но квартиры покупать пришлось за счет бюджетных средств. Городская администрация посчитала, что она тем самым понесла убытки, которые попыталась взыскать с регионального бюджета. В последние дни мая 2026 года арбитраж рассмотрел четыре таких дела. В каждом из них фигурировало по одной квартире, купленной мэрией для инвалидов.

В трех случаях цена квартир составляла 2,864 миллиона рублей, а четвертая квартира обошлась мэрии в 2,738 миллиона рублей. Факт предоставления жилья во исполнение вступивших в законную силу решений Советского районного суда был подтвержден материалами дел и областными чиновниками не оспаривался. Не оспаривали они и тот факт, что финансирование данной льготы Орловской областью не осуществлялось.

При этом арбитраж сослался на правовую позицию Верховного Суда РФ. Согласно ей обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, подлежит финансированию за счет субъектов Российской Федерации. То есть за счет региональной казны. То, что законами о бюджете Орловской области не были предусмотрены расходы на субсидирование муниципальных образований для предоставления жилья указанной категории граждан, арбитраж счел бездействием областных чиновников.

И это бездействие, по его мнению, действительно повлекло за собой возникновение убытков у мэрии Орла. Она тратила свои деньги, в то время как жилье для таких льготников должно закупаться за счет казны области. Департамент финансов Орловской области исковые требования не признал. По его мнению, обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется за счет федерального бюджета в соответствии со статьей 28.2 Закона № 181-ФЗ.

Специальное регулирование в отношении инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, на территории Орловской области отсутствует. При этом Орловская область не наделяла органы местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению указанной категории граждан жильем. Еще одним аргументом департамента стал довод о том, что сам факт предоставления жилого помещения не влечет обязанности области по возмещению расходов.

Однако суд отклонил доводы ответчика, руководствуясь разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Согласно им ответчиком по таким делам выступает публично-правовое образование, к расходным обязательствам которого отнесено финансирование соответствующих льгот. Таковым является субъект Российской Федерации, то есть Орловская область. Суд постановил взыскать убытки в пользу мэрии Орла за счет средств казны Орловской области. Ответчиком по этим делам департамент финансов был определен, как главный распорядитель бюджетных средств. Исполнительные листы будут выданы после вступления решений в законную силу по ходатайству администрации города Орла.

В целом решения арбитражного суда Орловской области подтвердили обязанность регионального бюджета компенсировать муниципальным образованиям расходы на предоставление жилья инвалидам, вставшим на учет после 1 января 2005 года. Причем областные власти обязаны это делать даже в том случае, если в самом регионе нет специальных норм о финансировании этой льготы. Суды исходят из того, что «неисполнение публично-правовым образованием своих обязанностей по социальной защите инвалидов не может перекладываться на местные бюджеты».

ИА “Орелград”