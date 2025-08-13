На Орловщине райадминистрацию обязали овладеть землёй под кладбищем

Участок не оформлен в муниципальную собственность.

Нарушение выявили в Хотынецком районе.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, кладбище находится на территории Аболмасовского сельского поселения. Участок, где оно располагается, не имеет официальных границ. Также он не оформлен в собственность.

Межрайонный прокурор обратился в суд с административным иском. Ведомство потребовало провести межевание, а также оформить муниципальные права на данную землю.

Хотынецкий районный суд счёл иск справедливым.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»