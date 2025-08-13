На Орловщине райадминистрацию обязали овладеть землёй под кладбищем

13.8.2025 | 11:25 Закон и порядок, Новости

Участок не оформлен в муниципальную собственность.

Фото: ИА “Орелград”

Нарушение выявили в Хотынецком районе.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, кладбище находится на территории Аболмасовского сельского поселения. Участок, где оно располагается, не имеет официальных границ. Также он не оформлен в собственность.

Межрайонный прокурор обратился в суд с административным иском. Ведомство потребовало провести межевание, а также оформить муниципальные права на данную землю.

Хотынецкий районный суд счёл иск справедливым.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования