На Орловщине завершили ремонт дороги к санаторию «Дубрава»

Она соединяет его с межрегиональной дорогой «Калуга — Орёл».

Дорожные работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Они обошлись примерно в 79 миллионов рублей. Подрядчик должен был сдать объект 15 октября, но справился до срока. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Автодорога ведёт ещё и к оздоровительному лагерю «Мечта» и парк-отелю с тем же названием, а также к конному клубу «Левал».

В ходе ремонта на участок уложили два слоя асфальтобетона – выравнивающий (из смеси типа А11НН) и верхний (из смеси типа А16ВН). Также работники подрядной организации обустроили 140 погонных метров бортового камня, отремонтировали пересечения и примыкания, искусственные сооружения, укрепили обочины щебнем. Была восстановлена площадка для стоянки автомобилей.

Кроме того, на объекте ремонта обустроили искусственные неровности, установили новые знаки и нанесли дорожную разметку.

ИА «Орелград»