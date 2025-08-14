Орловец бросил собаку в реку

Её вытащили неравнодушные горожане.

Такая информация появилась в сообществе «Город Орёл» «Вконтакте». По предварительным данным, инцидент произошёл накануне на набережной Дубровинского, напротив городского пляжа.

«Мужчина в нетрезвом состоянии бросил собаку в реку и смотрел, как малыш бултыхается в воде… Спокойно стоял и смотрел на задыхавшуюся и испуганную собаку. Мужчина агрессивно доказывал, что собака его», – пишет автор поста.

Также утверждается, что на место прибыла полиция, а предполагаемый хозяин собаки «агрессивно реагировал» на неё.

Как ясно из видео, пса вытащили из воды очевидцы. Однако не исключено, что орловец хотел только искупать собаку, а не подвергнуть угрозе её здоровье и жизнь.

ИА «Орелград»