Школьники начнут изучать историю Орловщины после Нового года

Преподавание истории родного края начнётся в третьей четверти.

Информацию об истории Орловской области будут доносить до учеников пятых, шестых и седьмых классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, ссылаясь на руководителя Департамента образования региона Татьяну Патову.

Специальный учебник разработали в ОГУ имени Тургенева. Сейчас он проходит экспертизу.

«На изучение истории родного края отведён 1 час в неделю», – уточнили в пресс-службе.

Также Патова рассказала, что с нового учебного года обществознания не будет в программе шестых и седьмых классов. При этом в пятых, шестых и седьмых классах историю будут преподавать по единым государственным учебникам. На данный момент они уже закуплены и переданы в школы.

ИА «Орелград»