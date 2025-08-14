Школьники начнут изучать историю Орловщины после Нового года

14.8.2025 | 11:01 Новости, Образование

Преподавание истории родного края начнётся в третьей четверти.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию об истории Орловской области будут доносить до учеников пятых, шестых и седьмых классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, ссылаясь на руководителя Департамента образования региона Татьяну Патову.

Специальный учебник разработали в ОГУ имени Тургенева. Сейчас он проходит экспертизу.

«На изучение истории родного края отведён 1 час в неделю», – уточнили в пресс-службе.

Также Патова рассказала, что с нового учебного года обществознания не будет в программе шестых и седьмых классов. При этом в пятых, шестых и седьмых классах историю будут преподавать по единым государственным учебникам. На данный момент они уже закуплены и переданы в школы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования