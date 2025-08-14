Из Орла в ЛНР отправили груз для военного госпиталя

Его составили по заявке медиков.

В посылку вошли строительные и крепёжные материалы, инструмент, блиндажные печи, предметы личной гигиены, медикаменты, домашняя выпечка и консервация и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе областного совета.

Доставкой занимаются глава регионального парламента Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин.

«В госпитале мы бываем регулярно. Помогаем врачам, по мере необходимости выполняя их непосредственные запросы. Сегодня отправляем груз для ремонта и обустройства операционных, палат для бойцов. Вместе со стройматериалами передадим посылки от коллег нашему врачу Елене «Базуке» из Покровской районной больницы, которая сегодня несёт службу в госпитале», — рассказал Вдовин.

В формировании посылки участвовали депутат областного Совета Ирина Пашкова, представители судейского сообщества региона, волонтёры движения «Дружина добрых дел» и фонда «Ангелы Победы», а также группы «Покровские швеи», врачи Покровской ЦРБ, коллектив «Централизованного паркового комплекса города Орла» и руководство компании «Мир крепежа».

Сборка подобных грузов совершается в Орловском региональном отделении «Единой России» каждую неделю. Оказать помощь участникам СВО и мирным жителям новых регионов можно в штабе общественной поддержки партии (Орёл, Пролетарская гора, 11). Контактный телефон 8 (4862) 43-33-31.

ИА «Орелград»