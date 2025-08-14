В гимназии Болхова нашли нарушения

Их выявила прокуратура Орловской области.

Проверку проводило районное подразделение ведомства.

Выяснилось, что в «Гимназию города Болхов» оформили на работу четверых граждан, которые трудились посменно. Однако зарплата за ночные смены начислялась им с нарушениями. В итоге учреждение задолжало около 94 тысяч рублей.

Прокуратура внесла директору гимназии представление

На данный момент нарушения уже устранены. Работникам выдали не только положенную зарплату, но и компенсацию за несвоевременную выплату. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»