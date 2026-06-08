Стала известна программа Тургеневского праздника

Мероприятие состоится в Орле 11 июня.

Праздник начнётся в 18 часов в сквере «Дворянское гнездо». Центром притяжения станет ротонда и её окрестности.

Создать атмосферу девятнадцатого века помогут артисты в соответствующих костюмах, а также площадки, где можно будет приобщиться к народным забавам.

Торжественное открытие запланировано на 18:30. Перед гостями праздника выступят джаз-бэнд «Джем», а также коллектив «Держава» (Федерации танцевального спорта Орловской области) и участники студии исторических танцев «Династия».

Кроме того, зрители увидят инсценировки фрагментов произведений писателя – «Ася» и «Накануне». Ещё одним номером программы станет «Тургеневский вальс» в исполнении почётного гражданина Орла Евгения Дербенко.

Вечер завершится концертной программой под общим названием «Модно-народно».

Председатель попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда», вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин пригласил орловцев на праздник:

«Иван Сергеевич Тургенев — это наследие Орловщины мирового масштаба. И наш ежегодный праздник в «Дворянском гнезде» — это живая встреча с этой великой культурой. Здесь всегда интересно взрослым и детям. Приходите сами, приводите своих близких», — высказался первый зампред областного совета Михаил Вдовин.

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ИА «Орелград»