Во Мценске «Газель-Некст» столкнулась с мотоциклом

Водитель двухколёсного транспорта госпитализирован.
Об этом сообщили в ГАИ Орловской области.
Авария произошла накануне в 17 часов 39 минут на местной улице Тургенева.
49-летний водитель «Газели» ехал со стороны Машиностроителей в сторону Горбатова. У дома №192-А, поворачивая налево, он столнулся с мотоциклом «Хонда». Им управлял 35-летний мужчина.
Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 6 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших.
ИА «Орелград»