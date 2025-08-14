Во Мценске «Газель-Некст» столкнулась с мотоциклом

14.8.2025 | 12:33 Новости, Происшествия

Водитель двухколёсного транспорта госпитализирован.

Фото: ГАИ Орловской области

Об этом сообщили в ГАИ Орловской области.

Авария произошла накануне в 17 часов 39 минут на местной улице Тургенева.

49-летний водитель «Газели» ехал со стороны Машиностроителей в сторону Горбатова. У дома №192-А, поворачивая налево, он столнулся с мотоциклом «Хонда». Им управлял 35-летний мужчина.

Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 6 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»


