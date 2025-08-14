В Орле на 2-й Курской началась реконструкция теплосетей

Предстоит заменить 110 метров изношенных трубопроводов.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла. Трубы заменят на новые, рассчитанные на длительный срок эксплуатации, с изоляцией из пенополиуретана, устойчивой к износу.

Также новые трубопроводы оснащены системой дистанционного контроля. Это позволяет «РИР Энерго» следить за различными параметрами работы теплосети в режиме реального времени.

Кроме того, на участке заменят запорную арматуру и реконструируют тепловые камеры.

«Обновление этого участка теплосети позволит повысить надёжность теплоснабжения 19 многоквартирных домов и двух объектов социальной инфраструктуры», — отметил директор подразделения «Тепловые сети» Юрий Тюкалов.

Из-за работ будет перекрыт участок 2-й Курской, расположенный между переулком Речным и улицей Русанова. Объехать его можно по маршруту «переулок Речной — улица 5-го Августа — улица 3-я Курская».

Ориентировочная дата завершения работ — 20 сентября.

