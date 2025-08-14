Потоки мусора в Орловской области оценили в апелляции

Дело о перевозке отходов дошло до арбитражного суда в Воронеже.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже оставил без изменения решение арбитражного суда Орловской области и без удовлетворения – апелляционную жалобу АО «ЭкоСити». Об этом сообщила пресс-служба Орловского УФАС России. Акционерное общество в суде просило признать незаконным решение УФАС об отказе в возбуждении дела в отношении департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Спор шел о распределения потоков твердых коммунальных отходов (ТКО) между объектами обработки.

Как следует из материалов дела, требования «ЭкоСити» были мотивированы тем, что потоки ТКО распределены между объектами обработки без учета производственной мощности. По мнению истца, для мусороперегрузочной станции с элементами сортировки твердых бытовых отходов, производительностью 200 тысяч тонн в год в городе Орле, «ЭкоСити» потоки сокращены в 16 раз. В компании считают, что тем самым созданы условия, при которых она поставлена в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Также «ЭкоСити» указала в заявлении, что она исключается из территориальной схемы обращения с отходами на 2025-2029 годы, что, с ее точки зрения, является «необоснованным препятствованием осуществления деятельности хозяйствующего субъекта».

«Исключение АО «ЭкоСити» приводит и (или) может привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции путем создания преимущественных условий осуществления деятельности хозяйствующим субъектам, объекты которых будут введены в эксплуатацию, – следовало из иска. – Действиями департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области по внесению в Территориальную схему недостоверных сведений в отношении АО «ЭкоСити» созданы условия, при которых иные хозяйствующие субъекты имеют преимущество для осуществления деятельности».

«ЭкоСити» обратилась с заявлением в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области, которое отказалось возбуждать антимонопольное дело на департамент. Поэтому компания обратилась в суд, однако проиграла уже в двух инстанциях. Суды в Орле и Воронеже решили, что действия орловских антимонопольщиков были законными и обоснованными. Позиция антимонопольного органа заключалась в том, что оспариваемые сведения были внесены в Территориальную схему обращения с отходами на основании производственной программы «ЭкоСити».

А распределение потоков отходов было осуществлено не произвольно, а с учетом экономической целесообразности. Также представители УФАС в суде указали, что Федеральным законом «О защите конкуренции» установлен императивный запрет на возбуждение дела о нарушении статьи 15 указанного закона без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения. Антимонопольный орган полагал, что «ЭкоСити» в заявлении указала некорректные требования.

«Таким образом, Орловское УФАС России по результатам рассмотрения заявления АО «ЭкоСити» в рамках установленной компетенции оценивая действия департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области применительно к соблюдению им требований части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, верно установило, что корректировка Территориальной схемы была осуществлена при наличии правового и экономического (и фактического) обоснования, что с экономической точки зрения не повлекло необоснованное препятствие осуществлению деятельности Обществом и создание дискриминационных условий для осуществления им хозяйственной деятельности», – цитирует решение апелляционного суда пресс-служба Орловского УФАС.

ИА “Орелград”