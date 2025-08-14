В прокуратуру направят жалобу на орловский фонтан

Вопреки обещаниям властей он так и не заработал.

Фото: vk.com/rvperelygin

Речь идёт о светодинамическом музыкальном фонтане, расположенном в Северном районе на площади Содружества (перед зданием городской налоговой инспекции). Его запустили в 2019 году, когда приводили в порядок всю площадь.

Однако в этом году фонтан так и не порадовал орловцев — хотя летний сезон уже близится к завершению.

«Обещали открыть 1 мая – не получилось. Перенесли открытие на день города Орла – тоже не получилось. А по каким причинам?» – задался вопросом депутат областного совета Руслан Перелыгин.

Депутат отметил, что на данный момент фонтан находится не в лучшем состоянии. Внутри него лежат посторонние предметы, а также мусор. «Состояние, сразу видно, неухоженное. Уверен, что никто этот фонтан не обслуживал, не консервировал должным образом», – указал он.

Также народный избранник пообещал направить обращение в прокуратуру.

