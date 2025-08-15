В Орловской области снизились темпы реального роста доходов

Рост реального заработка отстает от номинального на 10 процентов.

Областные власти оценили уровень жизни населения. Так, по данным доклада о социально-экономическом развитии Орловской области, по итогам первого квартала 2025 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов орловцев составил 112,9 процента по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов составило при этом всего 102,4 процента. Тогда как по итогам первого квартала 2024 года показатель составлял 112,2 процента.

«Среднемесячная заработная плата работников за январь-май 2025 года выросла на 16,3 процента относительно аналогичного периода 2024 года, реальная заработная плата составила 105,3 процента (за январь-май 2024 года – 111,5 процента), – говорится в отчете. – Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-мая 2025 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 93,4 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень».

Средний заработок на предприятиях по транспортировке и хранению по итогам января-мая составил 70,2 тысячи рублей, или 117,6 процента к среднеобластному уровню, на обрабатывающих предприятиях – 69 тысяч рублей (115,6 процента), на сельскохозяйственных предприятиях – 68,5 тысячи рублей (114,7 процента), на предприятиях по информации и связи – 65,1 тысячи рублей (109 процентов).

«Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 32,5 тысячи рублей (54,4 процента от среднеобластного уровня), у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 38,6 тысячи рублей (64,7 процента), у работников, занятых административной деятельностью, – 44 тысячи рублей (73,7 процента)», – говорится также в отчете.

ИА “Орелград”