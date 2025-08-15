На Орловщине собрали рюкзаки для первоклассников с Донбасса

15.8.2025 | 17:25 Новости, Общество

В ближайшее время их передадут в ЛНР.

Фото: Администрация Орла

Наша область поможет детям из Троицкого района. Первоклассники получат 92 рюкзака, причём не пустых, а с наборами необходимых канцтоваров.

Передать рюкзаки должны до начала учебного года. Об этом сообщает Департамент образования Орловской области.

В минувшем году Орловская область формировала «школьный груз» по запросу 19 учреждений округа. В ЛНР передали около 400 специализированных учебников для школьников с особенностями развития.

Также в 2024 году в рамках акции «Читаем по-русски» наша область передала в Троицкий округ ЛНР около полутора тысяч книг.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования