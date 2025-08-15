На Орловщине собрали рюкзаки для первоклассников с Донбасса

В ближайшее время их передадут в ЛНР.

Наша область поможет детям из Троицкого района. Первоклассники получат 92 рюкзака, причём не пустых, а с наборами необходимых канцтоваров.

Передать рюкзаки должны до начала учебного года. Об этом сообщает Департамент образования Орловской области.

В минувшем году Орловская область формировала «школьный груз» по запросу 19 учреждений округа. В ЛНР передали около 400 специализированных учебников для школьников с особенностями развития.

Также в 2024 году в рамках акции «Читаем по-русски» наша область передала в Троицкий округ ЛНР около полутора тысяч книг.

ИА «Орелград»