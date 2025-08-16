Губернатор приказал сажать два дерева вместо одного срубленного

Губернатор Андрей Клычков рассказал о реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».

Глава региона отметил, что в 2024 году были подведены весьма позитивные итоги нацпроекта «Экология», на который было направлено свыше 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора. Также глава региона поставил задачу при реализации проектов благоустройства на месте одного вырубленного дерева сажать не менее двух. «Сделаем все, чтобы Орловщина оставалась одним их самых зеленых и красивых регионов страны», – подчеркнул Клычков.

По его словам, в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» предусмотрено приобретение техники для воспроизводства и охраны лесов от пожаров, лесовосстановление, организация запаса семян. «200 тысяч гектаров леса – украшение и достояние нашего региона. Посадка деревьев проводится не только лесничими, но и волонтерами, трудовыми коллективами в ходе памятных, патриотических акций», – сообщил Андрей Клычков.

В 2024 году в рамках нацпроекта автономными учреждениями Орловской области были выполнены работы по посадке лесных культур на площади 90 га: сосны обыкновенной –33 га, дуба черешчатого – 51 га, ели – 6 га. Семена дуба высеяны в питомниках в Дмитровском и Ломецком лесничествах на площади 0,74 га. Кроме того весной 2024 года в питомнике Новосильского лесничеств было высеяно 10 кг семян сосны на площади 0,13 га. Сообщается, что это позволит обеспечить выращивание посадочного материала в количестве, необходимом для проведения лесовосстановительных работ в последующие годы.

Также были выполнены работы агротехническому уходу на площади 490 га, проведено дополнение лесных культур на площади 2 га, сформирован запас лесных семян, а именно желудя, для лесовосстановления в объеме 2,2 тонны. Средства федерального бюджета, доведенные в 2024 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов», составили 3,4 миллиона рублей. Они были освоены в полном объеме. Потратили их на увеличение площади лесовосстановления и формирование запаса лесных семян.

Региональный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на территории Орловской области был запущен в 2019 году. Он предусматривал мероприятия по сохранению лесов и модернизации материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием. Согласно официальным данным за последние четыре года в его рамках было закуплено 49 единиц техники, в том числе 14 – лесопатрульной, одна – лесохозяйственная, 34 – лесопожарной. Также приобретено свыше 1000 единиц лесопожарного и лесохозяйственного оборудования.

«Увеличить площадь лесовосстановления на лесных участках в 2025 году запланировано на площади 60 га. Весной на 36 га проведено искусственное и комбинированное лесовосстановление. Оставшийся объем посадки будет выполнен осенью 2025 года», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”