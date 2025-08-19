Качество орловского зерна выросло

Таковы предварительные выводы Россельхознадзора.

Региональное управление ведомства поделилось итогами исследований. Специалисты изучили 37% от валового сбора пшеницы в нашей области.

Выяснилось, что доля продовольственной пшеницы в Орловской области составляет 93,6%, в том числе доля пшеницы третьего класса оказалась равна 34,1%.

К третьему классу относится стандартная продовольственная пшеница хорошего качества, которая предназначается для изготовления муки и крупы, а также других продуктов.

Для сравнения, в минувшем году её доля составляла 33,4%, в 2023 — 6,31%, в 2022 — 4,15%.

На данный момент в Орловской области заготовили 1 миллион 128 тысяч тонн пшеницы. Средняя урожайность — 57,5 центнера с одного гектара.

ИА «Орлеград»