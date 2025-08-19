Качество орловского зерна выросло

19.8.2025 | 16:45 Новости, Экономика

Таковы предварительные выводы Россельхознадзора.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Региональное управление ведомства поделилось итогами исследований. Специалисты изучили 37% от валового сбора пшеницы в нашей области.

Выяснилось, что доля продовольственной пшеницы в Орловской области составляет 93,6%, в том числе доля пшеницы третьего класса оказалась равна 34,1%.

К третьему классу относится стандартная продовольственная пшеница хорошего качества, которая предназначается для изготовления муки и крупы, а также других продуктов.

Для сравнения, в минувшем году её доля составляла 33,4%, в 2023 — 6,31%, в 2022 — 4,15%.

На данный момент в Орловской области заготовили 1 миллион 128 тысяч тонн пшеницы. Средняя урожайность — 57,5 центнера с одного гектара.

ИА «Орлеград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования