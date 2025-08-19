На Орловщине заключили под стражу шестерых родственников-обвиняемых

19.8.2025 | 16:15 Криминал, Новости

Ещё один, несовершеннолетний, находится на свободе, но не имеет права на ряд действий.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в Управлении МВД по региону, все семеро обвиняемых состоят между собой в родстве. Это жители Ливенского района в возрасте от 16 до 45 лет.

Два криминальных эпизода, по которым возбуждены дела (по статьям «грабёж» и «разбой»), имели место в этом же районе в октябре и ноябре минувшего года. В первом случае пострадала пенсионерка, хозяйка жилища, а также мужчина, находившийся рядом. Преступники, применяя психологическое и физическое воздействие, потребовали у орловчанки деньги и ценности. В итоге их «добычей» стали всего 500 рублей и два кольца, принятых за золотые.

Во втором случае действовали трое злоумышленников. Они проникли в дом пожилой женщины, сломав дверь. Хозяйку связали скотчем и избили дубинкой. В итоге преступники похитили 19500 рублей.

В полиции отметили, что при обоих нападениях злоумышленники скрывали лица и надевали на руки перчатки.

«В ходе допросов обвиняемые свою вину признали частично», – указали в управлении СКР.

ИА «Орелград»


