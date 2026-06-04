Подписано соглашение о развитии региональной химической промышленности

Проект запланирован на территории опережающего развития в Орловской области.

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о создании в Орловской области нового производства бытовой химии и жирных кислот.

Губернатор Андрей Клычков и гендиректор ООО «МЦЕНСКОЛЕОПРОДУКТ» Иван Афанасьев договорились реализовать проект на территории опережающего развития «Мценск».

Глава региона назвал проект вкладом в экономику области и технологический суверенитет страны, отметив, что власти оказывают инвесторам господдержку, сообщает пресс-служба обладминистрации. По его словам Клычкова, это производство станет важным звеном в развитии региональной химической промышленности.

По данным kartoteka.ru, ООО «МЦЕНСКОЛЕОПРОДУКТ» зарегистрировано в январе 2026 года в Мценске. Основной вид деятельности – производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных, также заявлено производство мыла и моющих средств. Уставный капитал – 200 тысяч рублей. Учредитель – ООО «АФИВА» (г. Москва). Основной профиль юрлица— оптовая торговля чистящими средствами. Руководит компанией и является бенефициаром Афанасьев Иван Сергеевич. В активе бизнесмена также ООО «КЕМДЕЛ» (г. Москва). Компания специализируется на производстве химических продуктов и торговле.

ИА “Орелград”