Главврач орловской «Скорой» доволен реорганизацией

«Оперативность доезда улучшилась», – рассказал Вадим Костюков.

Напомним, речь идёт о присоединении районных подстанций скорой медицинской помощи к главной, расположенной в областном центре.

В настоящий момент Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» объединило 13 подстанций. В его состав вошли 4 подразделения, расположенных в районах Орла, а также ещё 7 — Ливенского, Урицкого, Малоархангельского, Свердловского, Должанского, Сосковского, Новодеревеньковского, Глазуновского и Верховского районов. 1 октября этот список пополнится станцией Мценского района.

«В работе медиков ничего не поменялось: они как оказывали экстренную помощь населению, так и продолжают это делать. Но теперь на вызов, в зависимости от ситуации, едет бригада, которая территориально ближе расположена к пациенту», — рассказал Костюков порталу «Орёлтаймс».

Как пишет издание, в некоторых районах «на ходу» всего одна или две бригады «Скорых». Теперь при необходимости местным «экстренным» врачам смогут помочь их коллеги из соседних муниципалитетов, которые возьмут на себя часть нагрузки. Работу всех бригад координирует Единый областной диспетчерский центр Станции скорой медицинской помощи.

«Показатели на данный момент свидетельствуют, что мы на правильном пути. Оперативность доезда улучшилась в этих районах. Во всяком случаев – в Ливнах», — отметил Костюков. По его словам, наш регион — один из самых последних в ЦФО, где проводятся подобные реорганизации. Далее эта работа будет продолжена.

