«Зюгановка» попала в «Книгу рекордов России»

Названная в честь почётного орловца пшеница оказалась удивительно урожайной.

Об этом рассказала глава Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева.

Сорт озимой пшеницы «Зюгановка» показал результативность в 184,95 центнера с одного гектара. Такой результат зафиксировали на селекционных делянках ООО НПО «Бетагран Семена».

Это на пять центнеров превысило прежний официальный мировой рекорд урожайности озимой пшеницы (установленный британским фермером Тимом Ламиманом).

Результат попал в «Книгу рекордов России». Соответствующий сертификат губернатор Андрей Клычков, посещая ООО НПО «Бетагран Семена», передал генеральному директору АО «Щёлково Агрохим» Салису Каракотову. Напомним, что «Бетагран» является центром селекции и семеноводства данной компании.

«Зюгановку» создали именно здесь. Как пояснила Суровцева, сорт отличается улучшенным качеством зерна. Сейчас «Зюгановка» проходит Госсортоиспытания.

Также Каракотову передали ещё один сертификат о внесении нового достижения в «Книгу рекордов России». Он касается сорта «Ермоловка».

В ООО «Дубовицкое» (которое тоже входит в «Щёлково Агрохим») удалось достичь урожайности данной пшеницы в 140,2 центнера с одного гектара, что в четыре раза превышает средние данные по России. При этом фактическая влажность зерна составила 14,05%.

«Ермоловка» также выведена в «Щёлково Агрохим». Этот сорт уже включён в Государственный реестр селекционных достижений России.

