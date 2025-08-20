 «Орел-Тамбов» продолжат расширять до четырех полос

20.8.2025 | 17:05 ЖКХ, Новости

Капремонт трассы Р-119 в Орловской области запланирован на участке 137-153 километр.

Фото: Упрдор Москва – Харьков

Заказчик проекта – ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». Генеральный проектировщик – ООО «Донавтодорпроект». Для повышения безопасности движения на протяжении 16,14 километра дорогу с двух полос расширят до четырех. Предусмотрено разделение встречных потоков. Будут установлены  барьерные ограждения. В комплексе проведут переустройство газопроводов, модернизацию кабельных сетей связи, обновление линий электропередач. Проект получил положительное заключение, сообщили в  ФАУ “Главгосэкспертиза России”.

Мосты через реки Паниковец и Кунач выделены в отдельные объекты реконструкции.

Напомним, недавно расширение прошло на участке от Орла до Малой Куликовки. В текущем году начаты работы на фрагменте трассы с 6 по 21 километр.

