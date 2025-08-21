Клычков пообещал орловцам 31 точку Wi-Fi

Несколько из них уже работают.

Бесплатный беспроводной интернет раздают на площади Ленина и на автовокзале. Об этом губернатор рассказал во время прямого эфира в соцсетях.

«У нас сейчас вешается пять больших площадных роутеров по линии одного оператора, плюс 26 мы сейчас запланировали по общественным местам. Это то, что на ближайшее время», – пояснил Клычков.

Также бесплатный Wi-Fi есть у офиса Торгово-промышленной палаты области (на Наугорском шоссе, 3) и в библиотеке имени Бунина (на Горького, 43).

Также он ещё раз напомнил, что перебои с мобильным интернетом обусловлены вопросами безопасности. «Как только обстоятельства изменятся, Москва включит интернет», – добавил губернатор.

Сегодня ночью над Орловщиной сбили два вражеских БПЛА. Такую информацию озвучили в Минобороны. Сутки назад также сообщалось о 2 дронах врага, сбитых за ночь.

ИА «Орелград»