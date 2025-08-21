Орловцы смогут пожаловаться прокурору на школьные автобусы

В прокуратуре Орловской области пройдёт тематический приём.
Его проведёт лично прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Темой является доставка детей до образовательных учреждений нашего региона, а также обеспечение обеспечения их безопасности.
Личный приём состоится на следующей неделе во вторник, 26 августа. Он начнётся в 10:00. Посетителей примут в главном здании орловской прокуратуры на Красноармейской, 17-А.
Телефоны для предварительной записи:
- 8 (4862) 40-56-49 – исполняющая обязанности старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Анна Дрогайцева,
- 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры Орловской области.
ИА «Орелград»