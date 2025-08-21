В Орле осудили заведующую детсадом

Следствие и суд решили, что женщина прикарманила чужие деньги.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Ранее Орловский районный суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 450 000 рублей. Как установил суд, осужденная трудилась в должности заведующим детсадом и за время своей работы, пользуясь своим служебным положением, путем обмана похитила почти 810 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления не признала.

В апелляционной жалобе ее адвокат просил приговор отменить, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Между тем, в качестве потерпевших в процессе выступали воспитатели детсада. Суду и следствию они рассказали, что история началась в 2013 году, когда были введены ежемесячные стимулирующие выплаты. Они выплачивались по результатам служебной деятельности, их размер устанавливался комиссией, которая начисляла баллы за показатели в работе. После распределения денежных сумм протокол заседания комиссии передавался руководителю детского сада, чтобы она его проверила.

При этом заведующая корректировала суммы выплат, уменьшала или увеличивала. После этого члены комиссии расписывались на итоговом документе. По словам потерпевших, с марта 2013 года начальница стала им говорить, что нужны деньги на неотложные нужды детского сада, озвучивала суммы. В том же марте 2013 года воспитателям выдали стимулирующие выплаты за три месяца. Начальница собрала их в своем кабинете и сказала, что надо отдать ей по 5000 рублей. Впоследствии воспитателям приносили расчетные листы, и на них заведующей уже была указана сумма, которую они должны были ей отдать.

Суммы варьировались от 1000 до 5000 рублей. Воспитателям заведующая говорила, что деньги расходовались на нужды детсада: на забор, веранду и площадки детских групп, на покупку холодильника и оргтехнику, на ремонт. Однако воспитатели полагали, что деньги на эти нужды поступали из бюджета, а также от родителей. Аналогичные показания дали восемь потерпевших. Плюс несколько свидетелей показали, что им было известно о том, что воспитатели детского сада платили деньги заведующей со своих стимулирующих выплат.

Судебная коллегия Орловского облсуда пришла к выводу, что суд первой инстанции вынес законный приговор и дал правильную оценку собранным по делу доказательствам. Более того, как следует из материалов дела, денежные средства на праздники, проведение методических объединений и штрафы, налагаемые на детский сад, собирались заведующей отдельно от тех сумм, которые выплачивались из стимулирующих выплат. Медицинские комиссии, которые проходили воспитатели, они оплачивали за счет собственных денежных средств, оргтехника для администрации не приобреталась, мебель и шторы в детский сад покупали родители воспитанников, деньги на беседку и холодильник для детского сада выделялись, ремонтные работы в детском саду производились родителями и работниками детского сада и никем не оплачивались…

«Таким образом, полученными от потерпевших обманным путем денежными средствами осужденная распоряжалась по своему усмотрению, тратя их на собственные нужды. Незначительные расходы, понесенные в указанный период осужденной на нужды детского сада, в том числе пошив детских костюмов для праздника, обоснованно оценены судом первой инстанции как способ распоряжения похищенными денежными средствами, что не свидетельствует об отсутствии в ее действиях состава преступления и сделано для создания видимости правомерности сбора ею денежных средств», – говорится в апелляционном постановлении облсуда. Наказание в виде уголовного штрафа оставлено без изменения.

ИА «Орелград»