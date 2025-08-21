Орловцы подали 60 тысяч деклараций о доходах

Более 87 процентов деклараций было направлено в электронном виде.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало данные о ходе декларационной кампании 2025 года. Сообщается, что за минувшие семь месяцев в налоговые органы региона поступило более 60 тысяч деклараций о доходах, заполненных по типовой форме 3-НДФЛ. Из них более 87 процентов деклараций поступило налоговикам в электронном виде. Граждане направляли их через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Подать декларацию для получения налогового вычета можно в течение всего года, в отличие от обязательных документов, которые декларируют полученные в прошлом году доходы. В последнем случае представить декларацию 3-НДФЛ необходимо было не позднее 30 апреля 2025 года. По данным УФНС, около 4 тысяч деклараций подали лица, у которых возникла обязанность отчитаться о доходах, полученных в 2024 году. Это на 106 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, составила порядка 521 миллиона рублей, – сообщают налоговики. – Из общей суммы деклараций, по которым заявлены налоговые вычеты к возврату, 87,6 процента составляет доля имущественных вычетов по приобретению жилья, 11,4 процента – социальные вычеты и около 1 процента – инвестиционные вычеты. Напомним, что получить налоговый вычет вправе официально трудоустроенные граждане-резиденты РФ в размере 13 процентов от общей суммы затрат в пределах установленных размеров».

С 2025 года право на вычет можно подтверждать в упрощенном порядке, без представления налоговой декларации и подтверждающих документов. При наличии права на получение налогового вычета в личный кабинет налогоплательщика поступает предзаполненное заявление, которое необходимо подписать и направить в налоговый орган. Возможность получения налоговых вычетов в упрощенном порядке следует уточнять у налогового агента, например, у банка, медицинской, образовательной или физкультурной организации. То есть, у того, с кем гражданин заключил договор на оказание услуг.

По доходам за 2024 год можно воспользоваться следующими видами вычетов: стандартные (вычеты на детей и те, что положены отдельным льготным категориям людей); социальные (на обучение, лечение, спорт, благотворительность и прочие); инвестиционные (по доходам от операций с ценными бумагами и по индивидуальному инвестиционному счету); имущественные (вычеты при покупке жилья и продаже имущества); профессиональные (вычеты для ИП, физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, и людей, которые занимаются частной практикой, например, нотариусов).

