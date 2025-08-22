Орловцы выбирают вузы Азии

Посещаемость профильных сайтов в 2025 году увеличилась в 2,7 раза.

Интерес к азиатским вузам среди жителей Орловской области демонстрирует значительные изменения: если раньше безусловным лидером был Китай, то сейчас на первое место вышла Южная Корея. Также Малайзия неожиданно стала одним из популярных направлений для получения образования.

Согласно анализу обезличенного трафика МегаФона, распределение предпочтений таково: Южная Корея – 28% (рост с 4% в 2024 году), Китай – 26% (падение вдвое), Япония – 19%, Малайзия – 15%.

Чаще всего информацию о высших учебных заведениях ищут мужчины. На них приходится 89% трафика. Из общего потока интересующихся вузами Азии 48% – люди в возрасте от 35 до 44 лет, видимо, родители. Потенциальных абитуриентов около 7% (18-24 года). Изучающих информацию об обучении в странах Азии в возрасте от 25 до 34 — 27%.

Лидеры среди вузов:

Университет Путра (Малайзия) – 12% тематического трафика из региона.

Технологический университет Наньян (Сингапур) – 10%.

Киотский университет (Япония) – 9%.

KAIST и Университет Корё (Южная Корея).

Пекинский университет, Шанхайский транспортный университет, Университет науки и технологий (Китай).

Для оперативного получения информации пользователями о вузах и других возможностях образования специалисты МегаФона с начала года модернизировали и построили в регионе более 60 базовых станций.

ИА “Орелград”