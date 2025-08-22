На Орловщине не выявили птичий грипп

Специалисты исследовали 4364 образцов материалов.

Однако все пробы дали отрицательный результат. Такова статистика с начала года.

Исследования проводились в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» («Федеральный центр охраны здоровья животных»). Материал отправлялся как птицеводческими предприятиями, так и личными подсобными хозяйствами.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Как напомнили в учреждении, данное заболевание распространено по всему миру и может поражать как диких, так и домашних птиц. Особенно восприимчивы к вирусу куры и утки, а также индейки. Птичий грипп опасен и для человека, причём может привести даже к летальному исходу.

ИА «Орелград»