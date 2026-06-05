Орловцам запретили купаться на несертифицированных предметах

На Орловщине утверждены новые правила безопасности на водных объектах.

Правительство Орловской области утвердило новые правила обеспечения безопасности людей на водных объектах региона. Документ разработан в соответствии с федеральным законодательством и приходит на смену устаревшим нормам, действовавшим с 2015 года. Согласно новым требованиям владельцы пляжей обязаны проводить водолазное обследование и очистку дна зоны купания от опасных предметов. На каждом пляже в период купального сезона, а он в Орловской области стартовал 1 июня, должен работать спасательный пост с полным оснащением.

На посту должны находиться гребная или моторная лодка, спасательные круги, концы Александрова, жилеты, бинокль, мегафон и укладка для оказания первой помощи. Границы заплыва обозначаются буями красного или оранжевого цвета на расстоянии 20-30 метровдруг от друга. На пляжах протяженностью более200 метровустанавливаются технические средства для экстренного вызова спасателей. Обязательны стенды с информацией о режиме работы, правилах оказания помощи, прогнозе погоды, схеме пляжа и телефонах экстренных служб.

Для детских пляжей установлены дополнительные требования: отдельные ограждения зоны купания, максимальная глубина – от 0,7 до1,2 метрав зависимости от возраста, спасательные круги – через каждые25 метров. За купающимися детьми обязательно непрерывное наблюдение дежурных воспитателей. Новые правила также вводят перечень запретов. Так, в Орловской области отныне запрещено купаться при поднятом красном или черном флаге, заплывать за буйки, подплывать к судам, использовать для плавания надувные матрацы и другие несертифицированные предметы.

Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра взрослых, приводить животных, кроме собак-поводырей, подавать ложные сигналы тревоги. Правила также обязывают власти и владельцев пляжей информировать граждан о безопасности на воде через знаки безопасности и информационные щиты, радио, телевидение и печатные издания, официальные сайты и соцсети, профилактические патрулирования и сходы граждан, листовки и памятки. Координация всех мероприятий по безопасности на воде возложена на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области.

ИА “Орелград”