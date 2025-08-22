В Орле дождь не помешал торжествам в честь флага России

Сегодня отмечается День государственного флага.

Торжественная церемония прошла на площади Ленина. Плохая погода не помешала собравшимся провести церемонию поднятия флагов.

Государственный триколор подняли спикер областного совета Леонид Музалевский и участник СВО, ветеран боевых действий Юлия Токарева. Копию Знамени Победы — замгубернатора по внутренней политике (в региональном правительстве) Ирина Патронова и ветеран Великой Отечественной войны Александра Тимошина.

Флаг Орловской области поднимали федеральный инспектор по нашему региону Алексей Королёв и председатель первичного отделения «Движения Первых» лицея №32 областного центра Екатерина Гричина. Право поднять флаг города Орла предоставили мэру Юрию Парахину и главе городского совета Василию Новикову.

Также праздничные мероприятия проходят сегодня во всех муниципальных образованиях Орловской области.

Кроме того, жителей нашей области поздравили с праздником бойцы СВО, записавшие видеопоздравление. Защитники Отечества поблагодарили «орловский тыл» за помощь. Известно, что военнослужащие выполняют задачи на Купянском направлении. Видео в соцсетях опубликовал губернатор Андрей Клычков.

