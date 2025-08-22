В Орле дождь не помешал торжествам в честь флага России

22.8.2025 | 12:55 Новости, Общество

Сегодня отмечается День государственного флага.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественная церемония прошла на площади Ленина. Плохая погода не помешала собравшимся провести церемонию поднятия флагов.

Государственный триколор подняли спикер областного совета Леонид Музалевский и участник СВО, ветеран боевых действий Юлия Токарева. Копию Знамени Победы — замгубернатора по внутренней политике (в региональном правительстве) Ирина Патронова и ветеран Великой Отечественной войны Александра Тимошина.

Флаг Орловской области поднимали федеральный инспектор по нашему региону Алексей Королёв и председатель первичного отделения «Движения Первых» лицея №32 областного центра Екатерина Гричина. Право поднять флаг города Орла предоставили мэру Юрию Парахину и главе городского совета Василию Новикову.

Также праздничные мероприятия проходят сегодня во всех муниципальных образованиях Орловской области.

Кроме того, жителей нашей области поздравили с праздником бойцы СВО, записавшие видеопоздравление. Защитники Отечества поблагодарили «орловский тыл» за помощь. Известно, что военнослужащие выполняют задачи на Купянском направлении. Видео в соцсетях опубликовал губернатор Андрей Клычков.

Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


