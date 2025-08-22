На Орловщине ввели новые запреты в интернете и СМИ

Они уже вступили в силу.
Решение приняли на Оперативном штабе Орловской области. Оно состоялось 20 августа. Протокол заседания штаба опубликовали на официальном портале региона сегодня.
Ограничения распространяются на средства массовой информации и коммуникации, включая интернет.
Под запрет попадают фото- и видеоматериалы, содержащие информацию о местах постоянной и временной дислокации «подразделений, организации несения службы сил и средств» Министерства обороны России, а также правоохранительных органов.
Также запрет касается
- мест расположения объектов военной инфраструктуры,
- средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам (в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы),
- сооружений систем связи,
- сооружений и систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса,
- объектов промышленности,
- жилищно-коммунального хозяйства,
- а также автомобильных и железнодорожных мостов.
Впрочем, данное положение не распространяется на правоохранительные органы, а также органы, входящие в единую систему публичной власти России. Если власти или правоохранители сами опубликуют то, что подпадает под запреты, в СМИ или интернете, то дублировать это могут все желающие.
ИА «Орелград»