На Орловщине ввели новые запреты в интернете и СМИ

22.8.2025 | 13:10 Закон и порядок, Новости

Они уже вступили в силу.

Решение приняли на Оперативном штабе Орловской области. Оно состоялось 20 августа. Протокол заседания штаба опубликовали на официальном портале региона сегодня.

Ограничения распространяются на средства массовой информации и коммуникации, включая интернет.

Под запрет попадают фото- и видеоматериалы, содержащие информацию о местах постоянной и временной дислокации «подразделений, организации несения службы сил и средств» Министерства обороны России, а также правоохранительных органов.

Также запрет касается

  • мест расположения объектов военной инфраструктуры,
  • средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам (в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы),
  • сооружений систем связи,
  • сооружений и систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса,
  • объектов промышленности,
  • жилищно-коммунального хозяйства,
  • а также автомобильных и железнодорожных мостов.

Впрочем, данное положение не распространяется на правоохранительные органы, а также органы, входящие в единую систему публичной власти России. Если власти или правоохранители сами опубликуют то, что подпадает под запреты, в СМИ или интернете, то дублировать это могут все желающие.

