На Орловщине ввели новые запреты в интернете и СМИ

Они уже вступили в силу.

Решение приняли на Оперативном штабе Орловской области. Оно состоялось 20 августа. Протокол заседания штаба опубликовали на официальном портале региона сегодня.

Ограничения распространяются на средства массовой информации и коммуникации, включая интернет.

Под запрет попадают фото- и видеоматериалы, содержащие информацию о местах постоянной и временной дислокации «подразделений, организации несения службы сил и средств» Министерства обороны России, а также правоохранительных органов.

Также запрет касается

мест расположения объектов военной инфраструктуры,

средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам (в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы),

сооружений систем связи,

сооружений и систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса,

объектов промышленности,

жилищно-коммунального хозяйства,

а также автомобильных и железнодорожных мостов.

Впрочем, данное положение не распространяется на правоохранительные органы, а также органы, входящие в единую систему публичной власти России. Если власти или правоохранители сами опубликуют то, что подпадает под запреты, в СМИ или интернете, то дублировать это могут все желающие.

ИА «Орелград»