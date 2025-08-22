Власти Орла недоплатили за наружное освещение

Доплатить подрядчику чиновников обязал арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра. Истец пожаловался на то, что ему недоплатили за исполненный муниципальный контракт.

Как следует из материалов дела, контракт был заключен в январе 2024 года между ООО «Стройспецмонтаж» и МКУ «ОМЗ города Орла». Коммерческая организация приняла на себя обязательства качественно и в установленные сроки оказывать услуги по содержанию и техническому обслуживанию сетей наружного освещения общественных и придомовых территорий, расположенных на территории города Орла. Перечень услуг был указан в контракте.

Заказчик обязался оплатить их в порядке и сроки, установленные контрактом, срок действия которого заканчивался 31 декабря 2024 года. Цена составляла 5 миллионов рублей. Финансирование обеспечивалось за счет городского бюджета. В суде были представлены документальные подтверждения того, что ООО «Стройспецмонтаж» оказало услуги надлежащим образом и в установленный срок. Общая сумма оказанных услуг составила 4,999 миллиона рублей. Но заказчик заплатил лишь 3,16 миллиона рублей.

В суде истец требовал взыскать с ответчика в его пользу оставшуюся сумму – 1,839 миллиона рублей. Представители МКУ «ОМЗ города Орла» привычно сослались на недофинансирование из бюджета города, но суд не принял этот довод. Он отметил, что ответчик не представил доказательств того, что просрочка оплаты оказанных услуг произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В результате арбитраж удовлетворил требования истца о взыскании задолженности в сумме 1,839 миллиона рублей и неустойки в размере 333,9 тысячи рублей. Если у МКУ «ОМЗ города Орла» не найдется таких денег, то указанная сумма будет взыскана с управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

ИА «Орелград»